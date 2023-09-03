تظاهرات وإضراب عن الدوام.. تأخر صرف الرواتب يشل الحركة في السليمانية

2023/09/03 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، بقيام عدد من الدوائر الحكومية في محافظة السليمانية بالإضراب العام عن الدوام.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "دوائر الكهرباء والمستشفى التعليمي والطابو بدأت بالإضراب العام عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين مع دخولهم في شهر أيلول وعدم تسلمهم رواتب شهر تموز حتى الآن".

وفي ذات السياق، أكد المصدر أن "المحاضرين المجانيين في السليمانية، نظموا تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم".

وأضاف أن "المتحجين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية".



