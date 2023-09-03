2023/09/03 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، إطلاق منحة المليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن الوزيرة قولها: إنه" تم إطلاق الدفعة الثامنة والعشرين من المنحة، والتي شملت 13962 ألف أسرة عائدة، انسجاماً مع تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بإنهاء ملف النازحين".

وأشارت جابرو حسب البيان إلى، أن" العوائل العائدة المشمولة بالمنحة والمسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتباراً من اليوم الاحد، داعية في الوقت ذاته الأسر التي لم تظهر أسماؤها ضمن الدفعات السابقة إلى تحديث بياناتها وحل إشكاليات البطاقة الذكية للإسراع في شمولها خلال الأيام المقبلة.



