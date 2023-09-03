وطني الصالات يرفع وتيرة استعداداته في معسكر السليمانية

2023/09/03 | 14:20 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عماريواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات معسكره التدريبي في محافظة السليمانية تأهباً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، التي ستحتضنها أوزبكستان مطلع شهر تشرين الأول المُقبل.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" الوحدات التدريبية قائمة على قدم وساق بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية"، مبينا أن" الوحدة الصباحية تتضمن تمارين القوة البدنية لرفع مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين، الوحدة التدريبية المسائية تركز على تطبيق التكتيك الخاص الذي وضعه المدرب البرازيلي ريكاردو كاكاو والذي أحدث تغيير واضح في أسلوب لعب المنتخب ".وأضاف صبار، أن" المعسكر سينتهي في التاسع من الشهر الحالي ويتوجه المنتخب بعدها إلى لبنان لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني مع دخول معسكر تدريبي يستمر لمدة عشرة أيام ومن ثم العودة إلى العراق ليغادر مرة أخرى متوجهاً إلى قرغيزستان، لإقامة مباراتين تجريبيتين بناءً على دعوة وجهت له من الجانب القرغيزستاني، ليغادر بعدها مباشرةً إلى أوزبكستان لخوض التصفيات الآسيوية"، لافتا الى أن " رئاسة الوفد وفرت جميع مستلزمات الفريق بغية إنجاح هذا المعسكر ".