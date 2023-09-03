المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2023/09/03 | 14:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية العراقية يوم الاحد، باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.