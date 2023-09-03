العراق يوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير مطار بغداد

2023/09/03 | 14:30 - المصدر: العربية

شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي ، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية " IFC لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية وقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي.وأضاف، أن الاتفاقية تتضمن تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم بها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفق وكالة الأنباء العراقية"واع".وأوضح أن الاتفاقية تتضمن أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية".وتابع أن "مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، وأشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة