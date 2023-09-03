العراق يشارك في بطولة آسيا للركبي

2023/09/03 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبدالله هزاع، يوم الأحد، مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا التي ستقام في قطر.

وقال هزاع لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة تشرين الثاني المقبل بمشاركة 12 منتخباً اسيوي بضمنهم العراق"، مبيناً ان "المنتخب الوطني بدأ تحضيراته للبطولة بقيادة المدرب حميد رضا".

واشار الى ان "هذه البطولة الآسيوية ستكون الثانية للمنتخب العراقي بعد مشاركته الأولى في اندونيسيا"، مؤكدا ان "الاسود سيكونون رقما صعبا في هذه البطولة و التي تضم منتخبات لها باع طويل في الركبي الآسيوي".

وأكد "متابعته باقي الفرق المشاركة و التي اعدت العدة بشكل جيد".

ولفت هزاع الى ان "المنتخب العراقي لم يدخل اي معسكر تدريبي خارجي بسبب عدم انطلاق الموازنة والتي سببت هذه المشكلة كون الاتحاد لا يمتلك أي ميزانية مالية من أجل خوض معسكرات خارجية على مستوى عال".

واوضح ان "الاتحاد وبعد لقائه مع وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع والذي أكد بدوره على دعم الركبي العراقي".