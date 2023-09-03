المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

2023/09/03 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد (3 أيلول 2023)، اطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة باشرت اطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايلول".

واكدت الوزارة على "إدارتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".