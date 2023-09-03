2023/09/03 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي، اليوم الأحد (3 ايلول 2023)، 200 مليون دولار، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وحسب لائحة البنك، فقد بلغ اجمالي مبيعاته اليوم، 200 مليون و676 ألفًا و909 دولارًا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وطبقًا للجدول الذي ورد لـ " بغداد اليوم"، فإن "معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 181 مليوناً و 036 الفاً و 909 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليوناً و 640الف دولار على شكل مبيعات نقدية.