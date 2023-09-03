قناة آفا ميديا: هجمات صاروخية استهدفت مقر حزب (باك) الإيراني المعارض في آلتون كوبري قرب كركوك

2023/09/03 | 15:50 - المصدر: آفا ميديا

ذكرت قناة آفا ميديا التلفزيونية الفضائية في خبر عاجل على منصاتها الإلكترونية، أن ثلاثة صواريخ استهدفت مقرات حزب باك الكردي الإيراني المعارض قرب بلدة آلتون كوبري في محافظة كركوك.

ونقلت القناة عن حسين يزدان بنا، قائد (باك) قوله "ثلاثة صواريخ استهدف مقراتنا في بردي (التون كوبري)، ولغاية الان لا يعرف حجم الخسائر البشرية او الاضرار".

وبحسب القناة نفسها، فان الضربات الصاروخية نفذتها طائرات بدون طيار، واستهدف حزب الحرية الكوردستاني (باك) في قرية قرغة في محيط التون كوبري.