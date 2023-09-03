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الأولمبي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية

الأولمبي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية
الأولمبي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية
2023/09/03 | 16:30 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل إلى الكويت اليوم الأحد وفد المنتخب الأولمبي لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.
وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وفد منتخبنا الأولمبي وصل إلى الكويت للمشاركة في التصفيات الموءهلة إلى نهائيات آسيا".

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