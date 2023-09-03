ليفاندوفسكي: التحكيم يقتل الليغا

2023/09/03 | 16:30 - المصدر: واع

متابعة - واعأثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الجدل بتصريحاته عن الدوري الإسباني، التي أدلى بها أمس السبت، ووصفها البعض ب"المسيئة لليجا".وقال ليفا في تصريحات لصحيفة بولندية: "الدوري الإسباني ليس جذابا بما فيه الكفاية في دعم الهجوم الحكام يقتلون الدوري".وأضاف: "في بعض المواقف يسمحون لك بأشياء كثيرة جدا في الدفاع.. إذا ارتكبت خطأ.. فجأة هناك تفسير مختلف وبطاقة صفراء، حتى لا تكون هناك مشاكل. هذا ليس طبيعيا .ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ليفا تشتكي من أداء التحكيم، لكنها ليست مسيئة بما يكفي لتحريك شكوى أولية من قسم النزاهة في الاتحاد الإسباني إلى لجنة المسابقات.وأشارت إلى أن مفتاح أي شكوى يعتمد على المادة (106 )من القانون التأديبي المتعلق ب"التصريحات من خلال أي وسيلة عن أعضاء التحكيم".ويشير القانون إلى إمكانية فرض عقوبة الإيقاف على الشخص المدان تتراوح بين (4 )و(12) مباراة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين (601 )و(3005) يورو.وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن ليفا يتحدث بشكل عام ولا يمكن اعتبار تعبير "إنهم يقتلون الدوري"، كإهانة.المصدر : كورة