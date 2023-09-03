2023/09/03 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة القوة الجوية، اليوم الاحد (3 ايلول 2023)، استهداف وكر ارهابي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.وقال بيان للقيادة، تلتقه "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا كرفان وكراً للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".

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