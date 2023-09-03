الجوية يحسم ملعبه في أبطال آسيا

2023/09/03 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، اختيار العاصمة القطرية الدوحة أرضاً بديلة، للفريق في منافسات بطولة دوري ابطال آسيا .

وأوضحت الهيئة الإدارية للنادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاخبار التي اشيعت في مواقع التواصل الاجتماعي حول اختيار ملعب بديل لملعب (فرانسو حريري) في محافظة أربيل، هي إخبار عارية عن الصحة".

وأكدت إدارة الجوية "تمسكها بقرار اللعب في ملعب أربيل، حيث سيتوجه يوم غد الإثنين وفد من إدارة النادي للقاء وفد الاتحاد الاسيوي يوم الثلاثاء المقبل للاتفاق على كافة الأمور وانهاء قضية اختيار ملعب المباراة".

يذكر أن فريق القوة الجوية سيتوجه، الى مدينة أربيل خلال اليومين المقبلين للدخول في معسكر تدريبي، استعدادًا لمواجهة سباهان الإيراني في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أسيا يوم 18 أيلول الجاري.