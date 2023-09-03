2023/09/03 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، عن إصدار طابع بريدي رسمي يحتوي على صورة لتمثال البيشمركة في محافظة كركوك.

ونشرت الوزارة صورة للطابع الجديد على صفحتها في الفيسبوك، ويحتوى الطابع على صورة لتمثال البيشمركة وهو يحمل علم اقليم كردستان وكتب تحت الصورة (كركوك هي كردستان).

ويعد هذا الإصدار رسالة "مبطنة" لإقليم كردستان بشأن كركوك لاسيما بعدما شهدته أمس من توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك واربيل وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك التي فرضت حظراً للتجوال ليلة أمس ورفعه صباح اليوم الأحد بعد عودة الهدوء للمدينة.

وأصدرت الحكومة الاتحادية سلسلة من التوجيهات لاحتواء الموقف بينها تأجيل اخلاء مقر العمليات المتقدم في كركوك، كما قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم ايقاف تنفيذ امر رئيس مجلس الوزراء بخصوص مقر قيادة العمليات المقرر تسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.