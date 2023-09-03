2023/09/03 | 17:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن إصدار طابع بريدي رسمي يحتوي على صورة لتمثال البيشمركة في كركوك.

ونشرت الوزارة صورة للطابع الجديد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اطلعت عليه وكالة وكالة شفق نيوز.

ويحتوى الطابع على صورة لتمثال البيشمركة وهو يحمل علم اقليم كوردستان وكتب تحت الصورة كركوك هي كوردستان.

يأتي هذا بعد أيام من التوترات التي اجتاحت مدينة كركوك بين مواطنين كورد والقوات الامنية العراقية ادت لسقوط اربعة ضحايا وجرح عشرات آخرين.