2023/09/03 | 17:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد، استهداف وكر إرهابي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صقور القوة الجوية ما زالوا مع أبطال قواتنا الأمنية يحققون الانتصارات النوعية على فلول العصابات الإرهابية ويحيلون أوكارها إلى ركام".وأضاف أن "اليوم ووفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا كرفان وكرا للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".تابع أن "قواتنا الأمنية ماضية بقرار استئصال الإرهابيين المجرمين من تراب الوطن".