إيران لمواطنيها: غادروا كربلاء قبل الأربعين

2023/09/03 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / دعت لجنة الأربعين المركزية الإيرانية، يوم الأحد، الزائرين الإيرانيين، إلى عدم البقاء كثيراً في محافظة كربلاء، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ضرورة تقديم جميع التسهيلات للزائرين.

وأبلغ عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع رؤساء الممثليات الدبلوماسية الإيرانية في العراق، بضرورة "تقديم التسهيلات والخدمات لزائري الأربعين".

من جانبها، حثت لجنة الأربعين المركزية الإيرانية، الزوار الايرانيين على مغادرة كربلاء قبل حلول يوم الأربعين (20 صفر 1445 ه / 6 أيلول/سبتمبر 2023)، وتحديد فترة بقائهم فيها ليوم واحد فقط".

وأوضحت اللجنة، أن دعوتها تأتي نظرا للحشود المليونية من الزوار المتجهين يومياً إلى العتبات المقدسة في العراق للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الأربعينية، ورعاية لسلامة الزوار".

ولا تبدو كربلاء، هذه الأيام كغيرها من مدن العراق، وتحديداً مع اقتراب يوم 20 من صفر الهجري، حيث موعد أربعينية الإمام الحسين، إذ تبدو كمدينة لا تنام، فيما تجمع الطرق من أقصى العراق شتات الزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق، وتتسارع المواكب لاستقطابهم، في قصة تحكي الزيارة عراقياً فيما يرسم ملامحها زواراً من مختلف أنحاء العالم، يكون مقصدهم ونهاية رحلتهم في كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.