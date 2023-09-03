2023/09/03 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الامير الشمري، اليوم الاحد (3 ايلول 2023)، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استمرار عمليات تفويج الزائرين وتقديم الخدمات لهم.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقته "بغداد اليوم" ان "الشمري، المتواجد في محافظة كربلاء المقدسة، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم محافظي كربلاء وواسط وبابل ونائبي محافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بحضور قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة المحافظة ووكيلي وزارتي النقل والتجارة وممثلين عن العتبات المقدسة ورئيس اللجنة الخدمية ورئيس هيئة الحج والعمرة، وعدد من القادة والجهات المعنية".

وناقش الوزير، بحسب البيان، "التفويج والتفويج العكسي وتوفير أفضل الخدمات للزائرين وجميع ما يتعلق بهذه المناسبة الخالدة، بالتزامن مع ازدياد اعداد الزائرين القاصدين قبله الاحرار"، مشدداً على "تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتكثيف الجهود في جميع المحاور ومركز محافظة كربلاء المقدسة وتوحيد العمل الأمني والخدمي".