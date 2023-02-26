الحشد يعلن اسماء الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم المشمولين بالعودة

2023/09/03 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023) عن أسماء الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم المشمولين بالعودة الى الخدمة.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وإلتزاما بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تعلن هيئة الحشد انجاز خطوة متقدمة ومهمة في ملف عودة المفسوخة عقودهم، فبعد ان عملت الهيئة وفق جداول وتوقيتات زمنية التزمت من خلالها بالضوابط والتوصيات العليا تعلن اليوم عن اسماء الوجبة الاولى من المفسوخة عقودهم بعد اكمال اجراءات التدقيق والفرز من قبل لجنة اعادة المفسوخة عقودهم".

وأضاف "سيتم تبليغ المشمولين بالعودة باماكن وتواريخ المقابلات والالتحاق بعد الزيارة الاربعينية عبر القناة الرسمية للهيئة".

وأشار البيان الى، أن "الاعلان عن بقية الوجبات من المشمولين بالعودة الى الخدمة سيتم في وقت قريب".