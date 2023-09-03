حادث سير يفتك بضابط رفيع وأسرته وحريق يلتهم عشرات الملايين في محافظتين

2023/09/03 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بمصرع ضابط برتبة عقيد مع زوجته وابنته، نتيجة حادث سير على طريق بغداد - كركوك، فيما التهم حريق ضخم مخزناً للمواد الغذائية بأطراف بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية قرب ملعب ديالى شرقي بعقوبة".

وأشار المصدر، إلى أن "أسباب الحريق ما تزال مجهولة وسط ترجيحات بوجود تماس كهربائي، فيما تواصل فرق الدفاع المدني إخماد الحريق"، لافتا إلى أن "خسائر الحريق تقدر بعشرات الملايين كتقديرات أولية".

وفي كركوك، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "العقيد في وزارة الداخلية الاتحادية، مشتاق طالب حسن، توفي مع وزوجته وابنته، فيما أصيب اثنان من أطفاله، نتيجة حادث سير على طريق كركوك جراء اصطدام مركبته مع عجلة أخرى بين قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين ومحافظة كركوك".

وأضاف المصدر، أن "جثث الضحايا نقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل الطفلين المصابين إلى مستشفى طوزخورماتو، وفتح تحقيق بالحادث من قبل السلطات الأمنية".

ويتصدر طريق كركوك -بغداد الحوادث المرورية في العراق بسبب زخم السير بين المحافظات وإقليم كوردستان، وعدم تأهيل الطريق بشكل يلبي الحاجة.

وأمس السبت، لقي رجل وامرأة مصرعهما، فيما أصيب ستة آخرين، جراء تصادم عجلتين في حادث مروري مروع وقع على طريق بغداد – كركوك، ضمن محافظة صلاح الدين.