2023/09/03 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

بجهود ومتابعة حثيثة واشراف مباشر من لدن القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع محافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل ووزارة الأعمار والإسكان ممثلة بشركة حمورابي للمقاولات الإنشائية وحرصاً على راحة زائري الإمام الحسين عليه السلام وتمكينهم من تأدية مناسك الزيارة الاربعينية بيسر .

تود اللجنة الأمنية العليا للزيارة أن تعلن عن افتتاح الطريق المؤدي من بغداد إلى كربلاء المقدسة( تقاطع اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية على نهر الفرات - جرف النصر وصولا الى منطقة الخنافسة - الجمالية - مرقد الامام عون باتجاه كربلاء المقدسة بطول ٨٠ كم ) بعد إنشاءه وتجهيزه بالعلامات الشاخصة والأرضية وتأهيله من كافة النواحي بالإضافة إلى تأمين الطريق بشكل كامل من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية المختصة ليصبح سالكاً أمام الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة ذهابا وايابا ، وسيكون هذا الافتتاح صباح يوم غدا الاثنين.

وندعو الزائرين الكرام من سكنة محافظة بغداد القادمين من سيطرة ٧٥ والطريق الحولي لمدينة المحمودية يمينا باتجاه طريق ( سيد عبد الله ) ان يتوجهوا الى جسر الفاضلية المشار اليه انفا بما يسهل عليهم الوصول لضريح الامام الحسين ( عليه السلام)

اما بالنسبة للعائدين من كربلاء المقدسة / تقاطع الامام عون ( الجمالية ) ان يسلكوا نفس الطريق للعودة الى بغداد