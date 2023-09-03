القوات الأمنية تغلق جسر الطابقين وسط بغداد

2023/09/03 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أغلقت القوات الأمنية، مساء اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، جسر الطابقين الذي يربط منطقتي الدورة والكرادة بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، أن "القوات الأمنية أغلقت الجسر بسبب زخم مروري في منطقة الكرادة ومحاولة للسيطرة على الموقف وسحب العجلات لتحقيق انسيابية في المنطقة".

يشار الى ان هذا الغلق يتزامن مع زيارة الأربعين وسط اجراءات أمنية مشددة مع إعلان مسبق للخطة المرورية التي تركزت على طرق الزائرين المتوجهين صوب محافظة كربلاء.