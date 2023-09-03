رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التزام الجميع بالحفاظ على السلم الأهلي في كركوك

2023/09/03 | 20:35 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، كما تم تناول الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها".وأضاف: "في مستهلّ الجلسة جدد السيد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق".وشدد السوداني بحسب البيان، على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".