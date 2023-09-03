ديالى تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

2023/09/03 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت محافظة ديالى، اليوم الاحد (3 ايلول 2023)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل لتقديم الخدمات لزوار الاربعينية.

وقال بيان للمحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة ديالى لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ديالى يوم الثلاثاء المصادف بتاريخ 9/5 2023".

لتكون بذلك العطلة في محافظة ديالى، ثلاثة ايام بإضافة عطلة مجلس الوزراء ليومي الاربعاء والخميس المقبلين، الموافقين 6 و 7 أيلول الجاري.

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين بمناسبة إحياء مراسم الزيارة الأربعينية.