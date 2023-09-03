لماذا يعتقل الرجال أكثر من النساء بتهم الفساد في العراق؟.. توضيح من النزاهة

2023/09/03 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر مطلع في هيئة النزاهة، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، بشأن اعتقال فرق الهيئة للرجال أكثر من النساء بعمليات مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمليات مكافحة الفساد لا تميز اطلاقاً ما بين الرجال أو النساء، بل تشمل كل متورط بالفساد مهما كان جنسه او منصبه او حتى انتماءه السياسي".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هناك الكثير من أوامر القبض والتحري والاستقدام صدرت بحق نساء في مؤسسات حكومية مختلفة، لكن كما هو معروف بيانات هيئة النزاهة لا تذكر الأسماء وتذكر فقط المناصب، والكثير من تلك المناصب هي لنساء تم القبض عليهن او استقدامهن او حتى استردادهن من الخارج لتورطهن بقضايا فساد".

يشار الى أن هيئة النزاهة تصدر بشكل شبه يومي بيانات عن نشاطاتها في المحافظات العراقية كافة، ضمنها إلقاء القبض على متلبسين بالفساد بمختلف أنواعه، دون تحديد جنس المتهم في أغلب البيانات.