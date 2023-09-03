ليفربول ينجز مهمة أستون فيلا بسهولة

2023/09/03 | 21:40 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه أستون فيلا 3-0 .وسجل أهداف ليفربول دومينيك سوبوسلاي (3) ولاعب أستون فيلا مات كاش (22 بالخطأ في مرماه) ومحمد صلاح (55).وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 10 نقاط، في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط في المركز الثامن.المصدر : كورة