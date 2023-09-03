توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق خلال الاسبوع الجاري

2023/09/03 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير تحديثات حالة الطقس الى أجواء حارة في الأيام الثلاثة المقبلة في العراق التي تشهد فيها ذروة زيارة الأربعين في كربلاء (20 صفر 1445 هـ) التي تصادف الأربعاء المقبل 6 أيلول 2023.

ويقول المتنبئ الجوي، واثق السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، ان "أجواء حارة نسبيا خلال الايام الثلاثة المقبلة، مع تراجع نشاط الرياح وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية في البصرة وميسان والاجزاء الغربية مع ارتفاع معدلات الرطوبة قليلا".

وتوقع، ان "تسجل درجات الحرارة العظمى نهار غد الاثنين، كالآتي، (دهوك 37 مْ، الموصل 40 مْ، أربيل 39 مْ، والسليمانية 37 مْ، وكركوك 41 مْ، وصلاح الدين 42 مْ، وديالى 43 مْ، والرمادي 41 مْ، وبغداد 43 مْ، وبابل 44 مْ، والنجف 43 مْ، والديوانية 44 مْ، وواسط 44 مْ، والسماوة 43 مْ، وميسان 45 مْ، وذي قار 44 مْ، والبصرة 46 مْ)".

ونوه السلامي الى "انتهاء موجات الحر بشكل رسمي في العراق، وباتت درجات الحرارة متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض" لافتا الى ان "19 يوماً يفصلنا عن دخول فصل الخريف فلكيا ولازلنا مستبشرين بموسم خريفي ممطر بكافة انحاء البلاد".