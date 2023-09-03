اليكتي يحذر من تكرار ما حدث في كركوك بمحافظات العراق كافة

2023/09/03 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

وصفت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيلان فتحي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، ما جرى مؤخراً في محافظة كركوك، "بداية شرارة لأزمات أكبر وأوسع انتشاراً"، على حد وصفها.

وقالت فتحي لـ "بغداد اليوم"، إنه "اذا لم تتم معالجة المشاكل من جذورها التي يتم ترحيلها وتفاقمها قصداً او دون قصد من قبل الحكومة الاتحادية لسنوات عدة، نتيجة السياسات التعسفية ضد كرد المحافظة من قبل الحكومة المحلية في محافظة كركوك فانها ستعمق الخلافات وأزماتها أكثر فأكثر".

وطالبت، "الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، بايجاد الحلول الجذرية الدستورية ومحاسبة المقصرين والمماطلين الذين خلقوا الأزمة التي ادت الى استشهاد مجموعة من شباب وكرد كركوك، والا فأن تكرار هذه المشاكل وانتشارها الى بقية مناطق المادة 140 (المناطق المتنازع عليها) والعراق كافة أمر غير مستبعد أبداً".

ويوم امس السبت، شهدت محافظة كركوك توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل مما ادى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك، وعلى اثرها فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال الذي رُفع بوقت سابق صباح اليوم.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتريث بتسليم المقر المتقدم للعمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدها اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بعدم تسليم المقر الى الديمقراطي.

كما شدد السوداني في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، على توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".