وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهود الأمنية في التفويج العكسي للزائرين

2023/09/03 | 22:30 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتكثيف الجهود الأمنية في التفويج العكسي للزائرين.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين، عبد الامير الشمري ترأس الإيجاز اليومي المسائي الأمني الاستخباري، في قيادة عمليات كربلاء، بحضور قائدي عمليات المحافظة وشرطتها، والأجهزة الاستخبارية من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل".و أشاد الوزير، بحسب البيان، بالجهود الاستخبارية والأمنية التي تبذلها مختلف المفاصل والتشكيلات خلال هذه الأيام، موجهاً بتكثيف الجهود الأمنية في التفويج العكسي وانسيابيته، ومؤكداً على بقاء السيطرات الخارجية بحالة تأهب مستمر، مشددا على مواصلة الجهود والمتابعة وشحذ الهمم خاصة في الأيام الأخيرة لهذه الزيارة المهمة ، والعمل على إنجاح هذه الشعيرة المباركة.