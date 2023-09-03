وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين استخدما منزلهما لتجارة المخدرات في بغداد

2023/09/03 | 22:30 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، القبض على متهمين استخدما منزلهما لتجارة المخدرات في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الرصافة تلقت معلومات دقيقة عن قيام أشخاص عدد اثنين باستغلال منزلهم لبيع المخدرات وتعاطيها".وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق استخباري للتحري وجمع المعلومات اللازمة عن هذا المنزل والأشخاص الذين يقومون بييع وتعاطي المخدرات، وبعد اكتمال جميع التحريات واستحصال الموافقات الأصولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الرصافة المختصة بمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على الأشخاص بداخله وضبط كمية من المواد المخدرة وأدوات بيعها".وتابعت أن "المتهمين اعترفا صراحة قيامهما بتعاطي المخدرات وبيعها الى المدمنين وتوريط الشباب من خلال التغرير بهم، حيث دونت أقوالهما وأحيلا إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل".