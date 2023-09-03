أم ترمي ابنتها في نهر دجلة بسبب خلاف عائلي بالكوت

2023/09/03 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاحد (3 ايلول 2023)، القاء القبض على امرأة رمت ابنتها في نهر دجلة بسبب خلاف عائلي وسط مدينة الكوت.

وقال بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "إخبار وردنا بتعرض طفلة إلى حادث غرق في نهر دجلة من جهة منطقة حي الحوراء، على الفور توجه فريق عمل مشترك من مركز شرطة العزة ودوريات النجدة ومكافحة الاجرام والأستخبارات وبعد جمع المعلومات والتحري تبين أن والدة الطفلة هي من قامت برمي الطفلة في نهر دجلة لوجود خلافات عائلية مع زوجها".

واضاف، انه "تم إنقاذ الطفلة وهي بصحة جيدة، وأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ليتم إحالتها إلى المحكمة المختصة".