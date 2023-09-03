2023/09/03 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، القاء القبض على متهمين يستخدمان منازلهما لتجارة المخدرات وتعاطيها في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا في بغداد/ الرصافة، تقلت معلومات دقيقة عن قيام شخصين باستغلال منزلهما لبيع المخدرات وتعاطيها، وعلى الفور تم تشكيل فريق استخباري للتحري وجمع المعلومات اللازمة عن هذا المنزل والاشخاص الذين يقومون ببيع وتعاطي المخدرات".

وأضافت أنه "بعد اكتمال جميع التحريات واستحصال الموافقات الاصولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد/ الرصافة المختصة بمكافحة الارهاب من القاء القبض على الشخصين بداخل المنزل وضبط كمية من المواد المخدرة وادوات بيعها".

وأشارت الى، أن "المتهمين، اعترفا صراحة قيامهما بتعاطي المخدرات وبيعها الى المدمنين وتوريط الشباب من خلال التغرير بهم، حيث دونت اقوالهما وأحيلا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهما امام القضاء لينالوا جزائهما العادل".



