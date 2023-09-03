بينها تطبيق خاص ومعمل ثلج.. المنتجات النفطية تدخل في خطة تأمين زيارة الأربعينية

2023/09/03 | 23:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، يوم الأحد، تفاصيل خطة الشركة لتأمين احتياجات زيارة الأربعين، وبينما كشف عن تطبيق خاص لأصحاب المواكب، أعلن عن تأسيس معمل لإنتاج الثلج في محافظة كربلاء.

وقال طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية إحدى تشكيلات وزارة النفط والمعنية بتوفير المنتجات النفطية، أعدت خطة لتوفير المشتقات النفطية من خلال توفير الخزين الكافي لمستودعات كربلاء والنجف، لتأمين الوقود في هاتين المحافظتين".

وتابع، "بالاضافة إلى التفويج العكسي للزائرين وفتح محطات الوقود على مسار الزائرين سواء من المنافذ الحدودية ومحافظات البلاد إلى كربلاء وبالعكس".

وأوضح طالب، أن "محطات الوقود تعمل على مدار 24 ساعة، وتم توفير المشتقات بأنواعها كافة، من البنزين المحسّن والممتاز، وكذلك منتوج زيت الغاز، كما تم توفير الحصص لدوائر الدولة المشاركة في الجهد الحكومي لعملية نقل الزائرين".

وأضاف، "كما تم تجهيز الأفران والمخابز من النفط الأبيض بزيادة 50 في المائة من حصتها الشهرية، وكذلك تم تأسيس معمل لإنتاج الثلج في محافظة كربلاء، وبواقع 1500 قالب يومياً، عائد إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وتسيير برادات لنقل مادة الثلج من المحافظات إلى كربلاء والنجف".

وزاد طالب، "كما تم إشراك بحدود 262 مركبة من شركات القطاع النفطي كافة لنقل الزائرين، وكذلك تم إشراك نحو 7 آلاف من الموارد البشرية العائدين إلى شركة توزيع المنتجات النفطية ونشرهم على قواطع خدمة الزائرين".

وكشف عن "إطلاق تطبيق خاص لأصحاب المواكب لتبليغ ما يحتاجونه من زيت الغاز أو الغاز السائل، وبمجرد تحديد الموقع الجغرافي سيتم توفير المواد للمواكب"، مؤكداً أن "الكميات متوفرة ومؤمنة على كل الخطوط لتأمين عودة الزائرين إلى ديارهم".