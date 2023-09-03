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قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
2023/09/03 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد 

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظة كركوك التي سجلت أدنى سعر في الأسواق المحلية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها أمس، حيث بلغ سعر الصرف فيها مساء اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، 151 ألف دينار للمائة دولار.

وأدناه قائمة في أسعار صرف الدولار امام الدينار لكل محافظة، مع الإشارة الى ان سعر الدولار يمثل وقت النشر ويتغير بسرعة، علماً ان السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار:

100$=153,350 بغداد

100$=154,050 أربيل

100$=153,100 البصرة

100$=154,100 سليمانية 

100$=154,100  دهوك

100$=151,150  کرکوك

100$=154,150  حلبجة

100$=154,000  نينوى

100$=153,650  النجف

100$=153,700  الأنبار

100$=153,850  المثنى

100$=153,750  ذي قار

100$=153,800  كربلاء

100$=153,700  ديالى

100$=153,750  بابل

100$=153,900 واسط

100$=153,700 الديوانية

100$=153,750 صلاح الدين

100$=153,700 ميسان

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