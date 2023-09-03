قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار امام الدينار في جميع المحافظات العراقية، باستثناء محافظة كركوك التي سجلت أدنى سعر في الأسواق المحلية جراء الأحداث الأمنية التي شهدتها أمس، حيث بلغ سعر الصرف فيها مساء اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، 151 ألف دينار للمائة دولار.
وأدناه قائمة في أسعار صرف الدولار امام الدينار لكل محافظة، مع الإشارة الى ان سعر الدولار يمثل وقت النشر ويتغير بسرعة، علماً ان السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار:
100$=153,350 بغداد
100$=154,050 أربيل
100$=153,100 البصرة
100$=154,100 سليمانية
100$=154,100 دهوك
100$=151,150 کرکوك
100$=154,150 حلبجة
100$=154,000 نينوى
100$=153,650 النجف
100$=153,700 الأنبار
100$=153,850 المثنى
100$=153,750 ذي قار
100$=153,800 كربلاء
100$=153,700 ديالى
100$=153,750 بابل
100$=153,900 واسط
100$=153,700 الديوانية
100$=153,750 صلاح الدين
100$=153,700 ميسان