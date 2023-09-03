بعد الأمر الولائي.. خبير يوضح إمكانية كردستان مقاضاة بغداد لدى الاتحادية

2023/09/03 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن سلطات إقليم كردستان بإمكانها مقاضاة الحكومة الاتحادية في بغداد لدى المحكمة الاتحادية العليا بأي قضية دستورية.

وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان يستطيع رفع دعوى قضائية على الحكومة العراقية لدى المحكمة أو أي جهة أخرى كون الدستور منحه هذا الحق سواء فيما يتعلق بتخصيصات الموازنة أو الرواتب أو أي اعتراض أخر".

وأضاف، أن "أبواب المحكمة الاتحادية مفتوحة، ولكنها تجتمع وتنظر للأدلة التي يقدمها الطرف المدعي على المدعى عليه، وبعد تقديم الأدلة والوثائق تأخذ القرار المناسب".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم أمراً ولائيا بإيقاف قرار القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بإخلاء مقرات العمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى المقامة.

وأوضحت المحكمة أنها بقرارها تهدف إلى "الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة".

يشار الى ان 4 قتلى و15 جريحاً سقطوا مساء أمس في كركوك بإطلاق نار من قبل مجهولين على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك واربيل بحسب شرطة كركوك التي فرضت حظراً للتجوال ليلة أمس ورفعه صباح اليوم الأحد بعد عودة الهدوء للمدينة.