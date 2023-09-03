تفاصيل لقاء السوداني مع نواب محافظة كركوك

2023/09/03 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، مع عدد من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان اللقاء "استعرض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون" وفقاً للبيان.

وبين السوداني، أن "القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".

ويوم أمس السبت، شهدت محافظة كركوك توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل مما ادى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك، وعلى اثرها فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال الذي رُفع بوقت سابق صباح اليوم.

وكشف القيادي في تحالف الفتح، رعد التميمي لـ"بغداد اليوم، اليوم الأحد (3 أيلول 2023) ان "رئيس الوزراء، سيلتقي أطرافاً مهمة لقوى وتيارات سياسية في كركوك في الفترة المقبلة من أجل خارطة طريق تمنع تكرار مشاهد يوم أمس وتحقق حالة من الطمأنينة لكل المكونات دون استثناء" مشدداً على ان "الأمن والأستقرار خط أحمر".