"الأضخم من سابقاتها".. محافظ كربلاء يعلن عدد زوار الأربعين الذين دخلوا المحافظة

2023/09/04 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، مساء اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، عن عدد الزائرين الذين دخلوا الى المحافظة منذ بدء زيارة الأربعين لغاية أمس السبت وتنتهي الأربعاء المقبل.

وقال الخطابي في تصريح متلفز "14 مليون زائر دخلوا محافظة كربلاء المقدسة لغاية يوم أمس،" مبينا ان "زيارة الأربعين للعام الحالي هي الأضخم على مدار السنوات السابقة".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء يشرف على خطط الزيارة بشكل مباشر عبر دائرة تلفزيونية" منوها الى ان "هيئة الحج وبتوجيه من رئيس الوزراء خصصت ألف حافلة لنقل الزائرين في المحور الجنوبي".

وأكد الخطابي "استنفار آليات جميع المحافظات لنقل الزائرين وبتوجيه من رئيس الوزراء" مضيفا "كل بيت كربلائي تحول إلى موكب وهيئة".

وأوضح ان "28 ألف موكب حسيني يقدم الخدمات للزائرين، وتم وضع خطة للتفويج العكسي للزائرين".

وقال محافظ كربلاء "هناك انسيابية عالية رغم الاعداد الكبيرة من الزائرين" داعياً "الزائرين إلى الالتزام بخطوط الطرق المخصصة وعدم العبور إلى طرق سير المركبات".