اخماد حريقين منفصلين في كربلاء

2023/09/04 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقين بحادثين منفصلين في وقت واحد بمركز كربلاء المقدسة نشبا في ساعة متأخرة من يوم الأحد (3 أيلول 2023).

وأفاد بيان لإعلام مديرية الدفاع المدني تلقته "بغداد اليوم" ان "فرق الدفاع المدني، أحكمت سيطرتها الكاملة على حادثين منفصلين في مركز محافظة كربلاء المقدسة في ساعات متاخرة من ليلة الأحد حيث استبسلت فرق الدفاع المدني لإخماد حادث حريق اندلع داخل فندق مكون من عدة طوابق بمركز محافظة كربلاء المقدسة في منطقة القزوينية".

وأضاف "طوقت فرق الدفاع المدني النيران وعزلت موقع الحادث عن الفنادق المجاورة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء الفنادق بالكامل من النزلاء والعاملين فيه الذين بلغ عددهم قرابه 200 زائر مع انقاذ مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من ضمن امتعة الزائرين النزلاء داخل الفنادق وتسليمها أصوليا وفق الإجراءات القانونية".

وأشار البيان الى انه "وفي خضم ذلك الوقت اندلع حادث حريق آخر في مخزن لمستلزمات حفظ للمواد الغذائية في منطقة البوبيات بمركز محافظة كربلاء لتتسارع فرق الدفاع المدني وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد بالحادثين دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".