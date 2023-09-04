السوداني يعد "لخارطة طريق" بشأن كركوك مع أطراف مهمة

2023/09/04 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح، رعد التميمي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيلتقي أطرافاً "مهمة" في محافظة كركوك من أجل وضع "خارطة طريق" بعد الأحداث الأخيرة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، ان "أحداث يوم السبت مؤسفة وكادت ان تخرج عن نطاق السيطرة لولا التدخل السريع من قبل الحكومة الاتحادية في اتخاذ سلسلة قرارات عاجلة لاحتواء الموقف ومنع صدامات تؤدي الى المزيد من نزيف الدماء"، لافتا الى، ان "كل قطرة دم هي خسارة لكل المكونات العراقية في كركوك".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء، سيلتقي أطرافاً مهمة لقوى وتيارات سياسية في كركوك في الفترة المقبلة من أجل خارطة طريق تمنع تكرار مشاهد يوم السبت وتحقق حالة من الطمأنينة لكل المكونات دون استثناء"، مشدداً على ان "الأمن والاستقرار خط أحمر".

وأشار الى، ان "كل الأطراف في كركوك تعي خطورة أي انفجار في مدينة تشكل عراقا مصغراً"، لافتا الى أن "جهود التهدئة والرسائل الايجابية من قوى كثيرة اسهمت في دفع الأمور الى حالة من الاستقرار وهذا ما دفع الى رفع الحظر وفتح الطرق وعودة الحياة الطبيعية الى المدينة بعد ساعات عصيبة".

ويوم السبت الماضي، شهدت محافظة كركوك توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل مما ادى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك، وعلى اثرها فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال الذي رُفع بوقت سابق صباح يوم الاحد.

وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتريث بتسليم المقر المتقدم للعمليات الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدها اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امراً ولائياً بعدم تسليم المقر الى الديمقراطي.

كما شدد السوداني في جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد على توجيهاته التي أصدرها يوم السبت الماضي، للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".