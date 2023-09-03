السوداني يوجه باجراء اللازم بشكل عاجل بشأن مطالب كردية حول كركوك

2023/09/04 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، باجراء اللازم بشكل عاجل بشأن 7 مطالب كردية حول كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة أمس.

ويأتي هامش السوداني خلال تسليمه المطالب في لقاء جمعه مساء اليوم مع عدد من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، شاخوان عبد الله.

وقالت النائبة الكردية، ديلان غفور - وهي أحد النواب الذين ألتقوا السوداني- في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن اللقاء شهد مناقشة أوضاع كركوك وتقديم طلب رسمي الى رئيس الوزراء يتضمن 7 مطالب تعنى بالكرد.

ويظهر في الطلب الرسمي للنواب حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، تهميش السوداني عليه موجهاً به الفريق عبد الكريم عبد الحسن، السكرتير الشخصي له "بإجراء اللازم وإعلامه ومتابعة التوجيهات بهذا الصدد".

ونصت هذه المطالب، بالآتي:

1 – إطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أمس.

2- إصدار توجيه رسمي بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين وإيقاف حملات التفتيش للأحياء الكردية في كركوك.

3- تعويض المتضررين مادياً من الأحداث.

4- اعتبار قتلى التظاهرات شهداء وتعويض أسرهم وتعويض الجرحى كذلك.

5- تقديم كل ما يثبت عليه مساهمة أو دور في تأجيج الشارع وإذكاء نار الفتنة.

6- تخصيص مبالغ مالية لإصلاح شوارع الاحياء الكردية المتضررة من الأحداث الاخيرة.

7- فتح تحقيق عاجل مع جهات وأطراف أمنية عمدت الى التمييز بين المتظاهرين على أساس القومية واستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين الكرد.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أعلن في وقت سابق مساء اليوم، ان استقبل عدداً من نواب كركوك، يمثلون مختلف المكونات، وأكد خلال اللقاء، أن "العناصر التي ارتكبت الاعتداءات، وعملت على إثارة الفتنة، ستلاقي جزاءها العادل على وفق القانون" وفقاً للبيان.

كما بين السوداني، أن "القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر، وهذا ما يتميز به أهالي كركوك".

ويوم أمس السبت، شهدت محافظة كركوك توترات أمنية غير مسبوقة منذ العام 2017، حيث اقدم مجهولون على اطلاق الرصاص على محتجين على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل مما أدى الى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحسب شرطة كركوك، وعلى اثرها فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال الذي رُفع بوقت سابق صباح اليوم.







