النفط تعلن انجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية

2023/09/04 | 10:10 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطي ناصرية / 61 بعمق 2096 مترا في حقل الناصرية النفطي، وهو البئر الخامسة عشرة الذي تنجزه الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئرا نفطيا بالتعاون مع شركة Weatherford لتقديم الخدمات النفطية".

وأضافت، أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC44 ذو القدرة الحصانية 1000 حصان".