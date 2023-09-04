2023/09/04 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين (4 أيلول 2023) بمصرع خمسة زائرين وإصابة 20 آخرين أثر حادث سير في محافظة ميسان.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، إن "حادث سير مروع حدث في منطقة الشيب بمحافظة ميسان مما اسفر عن مصرع 5 زائرين وإصابة 20 آخرين".

وأشار المصدر الى أن "من بين المتوفين زائرين إيرانين".

ويشهد العراق تصاعداً في عدد الحوادث بالفترة الإخيرة، تزامناً مع توافد الزائرين الإيرانيين الى العراق لأداء زيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام).

ويشير مراقبون، الى ان "أغلب طرق العراق غير مؤثثة بالعلامات المرورية التحذيرية أو الإرشادية، وهناك حفر ومطبات وانعدام للسياج الأمني على الطرق بعد سرقة أغلبه، وبعض الطرق لم يتم صيانتها منذ الغزو الأميركي للعراق 2003، وقسم منها بمسار واحد، لم تعد تستوعب العدد الكبير للسيارات".

فيما استعرض المتحدث باسم المرور العامة العميد زياد القيسي، في وقت سابق، أسباب تكرار حوادث السير اثناء الزيارة الاربعينية والتي راح ضحيتها العشرات بين زائرين اجانب وعراقيين.

وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوادث التي حصلت اثناء الزيارة مشخصة لدينا، وهناك خطة خاصة قسمت المحاور الى كربلاء الى مثابات، لكل مثابة خمسة كيلومترات لتفادي السرعة لسائقي المركبات".

واضاف، اننا "نعمل على رصد المخافات المرورية التي تسبب الحوادث، منها السياقة تحت تأثير الكحول او المخدر، والنعاس، اضافة الى عدم الراحة والتهور واستخدام الموبايل وشاشة الديجتال في منتصف المركبة"، لافتاً الى اننا "نعمل على التوعية بتجنب هذه المخالفات بالتعاون مع وسائل الاعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي".