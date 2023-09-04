2023/09/04 | 10:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الإثنين، دخول أكثر من 3 ملايين ونصف زائر أجنبي الى العراق لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تصادف بعد غد الاربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءات تسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة ( 8478) عجلة، فيما بلغ أعداد الوافدين (132879) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (3587959) وافداً".

وفي 23 / 8 / 2023، توقعت قيادة العمليات المشتركة وصول 7 ملايين أجنبي للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، "نتوقع وصول من 5 الى 7 ملايين زائر اجنبي"، مؤكدا "نشر 15 الف عنصر امني وتكثيف أعداد المفتشات والمفتشين".

ويواصل الزائرون الوفود إلى البلاد لأداء مراسيم زيارة أربعين الامام الحسين، وسط جهود كبيرة مبذولة من الجهات المعنية لتوفير الخدمات لهم.