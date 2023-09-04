قائد عمليات بغداد يعلن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة

2023/09/04 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، عن إعادة فتح الطرق المغلقة في العاصمة.

وقال سليم في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "الطرق التي يسلكها زائري اربعية الإمام الحسين (ع) في العاصمة بغداد تم إعادة فتحها بالكاملفي جانبي الكرخ والرصافة"، مبينا ان "طريقا واحداً مازال مغلقاً وهو طريق المحمودية باتجاه اللطيفية والى محافظة بابل، وسيتم اعادة فتحه امام حركة سير العجلات اليوم".

وأضاف انه "تم فتح جسر الفاضلية الرابط بين جنوب بغداد بكربلاء المقدسة"، مشيراً الى ان "العجلات بدأت بالسير حول المحمودية باتجاه منطقة سيد عبد الله ومن ثم الى جسر الفاضلية الى جرف النصر باتجاه كربلاء المقدسة وبالعكس، حيث ان هناك تفويج عكسي من كربلاء المقدسة باتجاه جرف النصر وجسر الفاضلية ثم الى تقاطع القامشلي على طريق بغداد – الحلة القديم لعودة الزائرين الى العاصمة".

واشار الى انه "لغاية الان لم يسجل اي خرق امني، والخطة لغاية الان مستمرة وتنفذ كما مرسوم لها"، لافتا الى ان "هناك عودة عكسية باتجاه بغداد او الذين يمرون بالعاصمة الى المحافظات الاخرى، مع وجود اعداد كثيرة من الزائرين الاجانب يعودون الى بغداد لزيارة مدنة الكاظمية المقدسة وآخرون يتوجهون الى مدينة سامراء".



