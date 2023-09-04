مدرسة عمو بابا تشكو "الفضائيين" وتطالب الاولمبية بالمصادقة على هيكليتها

2023/09/04 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير مدرسة عمو بابا الكروية قحطان جليل، يوم الاثنين، أن مجلس إدارة المدرسة أعادت النظر بالهيكلية، مشيرا الى وضع لوائح نظام جديدة للمدرسة لتنظيم عملها .

وقال جليل لوكالة شفق نيوز، ان مجلس ادارة مدرسة عمو بابا ناقشت الهيكلية واللوائح مع اللجنة الاولمبية العراقية كونها المرجع الرئيسي المسؤول عن المدرسة منذ عام 2019 ، مبينا أن رئيس اللجنة رعد حمودي أثنى على خطوتنا في وضع الهيكلية ولوائح النظام الجديد ودعانا للعمل بها بعد اتمام المصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي للجنة.

واضاف ان العشوائية وكثرة الفضائيين والفائضين والطارئين من المدربين والإداريين الذين تم تعيينهم بالعلاقات والمجاملات في السابق حينما كانت المدرسة مرتبطة بالاتحاد العراقي لكرة القدم قبل عام 2019، كانت السبب في اعادة النظر بهيكلية ونظام المدرسة .

وبين ان مجلس ادارة المدرسة تطلب من الاولمبية للمصادقة على اعادة الهيكلية واللوائح الجديدة التي قدمت لها ، مبيناً ان حمودي رئيس اللجنة وأعضاء المكتب التنفيذي والامينين العام والمالي ابدوا قناعتهم التامة وموافقتهم الأولية بالطلب .

واشار الى ان المدرسة ترجو استعجال الاولمبية بالمصادقة على الهيكلية والنظام الجديد الذي سيجعل المدرسة بوضع مستقر ويتحسن العمل فيه بشكل أفضل ويرفد المنتخبات والاندية العراقية بلاعبين بجودة عالية .

وتابع ان اللجنة الاولمبية قدمت للمدرسة ومدربيها خدمات جليلة وقامت بتوفير كل احتياجاتها ودعمت المدربين والمواهب بشكل كبير وهذا الإجراء انعكس على إنتاج المدرسة للاعبين كبار ، مؤكداً ان مدرسة عمو بابا تحظى بشعبية واسعة محليا وعربيا وقاريا سيما وان اسم مدرسة عمو بابا وصل الى ابعد الحدود وأصبحت انموذجاً تقتدي به الدول العربية .

ويتهم مراقبون للشأن الرياضي العراقي، وزارة الشباب والرياضة بالاستيلاء على ملعب مدرسة عمو بابا ومقرها عام 2011 بدعوى الصيانة، دون الإيفاء بتعهداتها وإنجاز المنشآت رغم المناشدات والمطالبات من قبل إدارة المدرسة والوسطين الكروي والإعلامي.