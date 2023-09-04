نريكي يعلق على تصريحات نيمار بشأن تجربته مع الفريق الباريسي

2023/09/04 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

رد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار جونيور، نجم الفريق السابق، التي هاجم فيها النادي الفرنسي.

قال نيمار عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية أنه عاش جحيما مع ليونيل ميسي، خلال الموسم الماضي مع الفريق الباريسي.

وعلق إنريكي عبر صحيفة "لو باريزيان": "إنها تجربتهما الشخصية، كل شخص يعيش وبسؤاله هل تعاني من صداع لوجود 6 لاعبين في خط هجوم باريس، أجاب المدرب الإسباني "أنا مسرور بهم، لأن لديهم رغبة في ترك بصمة مع النادي، ومسؤوليتي إدارة الأمور".

وأشار "لقد تابعنا أن المدربين السابقين للفريق، رحلوا سريعا، بينما أنا أريد البقاء في هذا النادي لفترة طويلة".

وأشاد لويس إنريكي بلاعبيه بعد الفوز على ليون (4-1) في الدوري الفرنسي مساء الأحد، قائلا "أعجبني طموح اللاعبين وحماسهم منذ الدقيقة الأولى، ولكن لكل مباراة إيجابياتها وسلبياتها".

أوضح المدير الفني لباريس "يجب أن نتحسن في بعض الأمور، لقد أفلت المنافس من الضغط بسهولة، أريد الاستحواذ بشكل أكبر، والهجوم من العمق، لا زلت أكتشف فريقي وأجواء دوري مختلف".

وواصل المدرب الإسباني "لدينا إمكانات هائلة في خط الهجوم، وما زلنا بحاجة إلى الهدوء والسيطرة لاختيار أفضل لحظة للهجوم في العمق".

كما أثنى إنريكي على مواطنه، ماركو أسينسيو، قائلا "أعرفه منذ فترة طويلة، إنه رأس حربة مختلف، فهو متحرك باستمرار، ويمكنه اللعب في مركز الجناح، لقد تعاون مع مبابي وديمبلي بشكل رائع".



