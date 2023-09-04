نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيهات للقطعات الأمنية في جنوب بغداد

2023/09/04 | 12:20 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، توجيهات للقطعات الأمنية في جنوب بغداد.

بغداد – واع

أصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، توجيهات للقطعات الأمنية في جنوب بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي يواصل جولاته الميدانية المستمرة للإطلاع على تنفيذ خطة زيارة اربعينية الامام الحسين "ع"، حيث تفقد اليوم، برفقة قائد عمليات بغداد وعدد من القادة والضباط، قاطع الفرقة 17 جنوبي العاصمة بغداد".

واكد "على الإستمرار بتطبيق الخطط المرسومة لهذه الزيارة المباركة، ومضاعفة الجهود بالتزامن مع ازدياد اعداد الزائرين القاصدين قبلة الاحرار، وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية وتوحيد العمل لضمان نجاح الخطط الموضوعة لهذه الزيارة".

واثنى "على الاندفاع والحرص والانضباط العالي من قبل القادة والامرين والضباط والمنتسبين لعموم القطعات الامنية لما بذلوه من جهود كبيرة وحثهم على استمرار العمل بنفس الوتيرة وبذل المزيد ومضاعفتها".