2023/09/04 | 12:59 - المصدر: اخبار العراق

الزيارة الأربعينية والإمام الحسين (عليه السلام)

الزيارة الأربعينية هي عبادة تقوم بها المسلمون الشيعة الإثناعشرية في العالم كله، وذلك في ذكرى الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)، وهي إحدى الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي. تقام هذه الزيارة في الأربعين الحسيني، وهي الأربعين يومًا التي تلي عاشوراء، والتي هي اليوم العاشر من محرم في التقويم الهجري.

الإمام الحسين هو الابن الثاني للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام)، وهو أحد أحفاد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). ولد الإمام الحسين في العام 626 ميلادي في المدينة المنورة. تأتي أهمية الإمام الحسين من دوره البارز في الدفاع عن المبادئ الإسلامية الأصيلة والمقاومة ضد الظلم والطغيان.

تأتي الزيارة الأربعينية كتعبير عن حزن وعزاء المسلمين الشيعة على مأساة الإمام الحسين وأصحابه الأبرار في معركة كربلاء. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول الزيارة الأربعينية وأهميتها:

1. المأساة الكربلائية: في العام 680 ميلادي، خرج الإمام الحسين مع عدد قليل من أصحابه وعائلته إلى كربلاء، حيث واجهوا جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. في معركة كربلاء الشهيرة، قتل الإمام الحسين ومعه أصحابه وأقرباؤه بعد معاناة شديدة من العطش والجوع.

2. أهمية الزيارة: تعبر الزيارة الأربعينية عن تضامن المسلمين مع تلك الأحداث الأليمة وتجسيداً للولاء والمحبة لآل البيت (عليهم السلام). يرون المؤمنون في الإمام الحسين مثالًا للشجاعة والإخلاص للإسلام والمبادئ الإنسانية.

3. الزيارة الأربعينية الرمزية: تعتبر هذه الزيارة واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يسافر الملايين من المسلمين إلى مدينة كربلاء في العراق لأداء هذه الزيارة. يُحيي المشاركون في الزيارة ذكرى الإمام الحسين وأهل بيته من خلال القراءة والأناشيد الدينية والصلوات.

4. الروحانية والتأمل: تعزز الزيارة الأربعينية الروحانية للمسلمين وتذكيرهم بأهمية الثبات على المبادئ والقيم الإسلامية في وجه الظلم والفساد. يعتبرها الشيعة فرصة للتأمل والتوبة وتجديد العزائم.

5. العمل الخيري والإنساني: خلال فترة الزيارة، يُقدم الكثيرون الخدمات الإنسانية والإغاثية للمشاركين، مما يعكس روح التعاون والمحبة في الإسلام.

باختصار، تعتبر الزيارة الأربعينية فرصة للمسلمين للتعبير عن حبهم وولائهم للإمام الحسين (عليه السلام) ومعاناته في سبيل الدين والعدالة. إنها تعبير عن الرغبة في متابعة دروب الخير والعدالة والمثال الإنساني الذي قدمه الإمام الحسين وأصحابه في وجه الظلم والفساد.