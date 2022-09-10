2023/09/04 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023) تمديد خطته الأمنية في قواطع محافظة ديالى الى اشعار اخر.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي قررت تمديد استنفار تشكيلاتها من الويتها والى اشعار اخر لحين الانتهاء من عودة اخر زائر عبر منفذ المنذرية الحدودي مع ايران باعتبار معظم الطرق المؤدية اليه من ضمن المسؤولية الامنية لتشكيلات الحشد".

واضاف، أن "المرحلة الثانية لخطة تفويج الزوار الايرانيين عبر معبر المنذرية بدأت منذ يوم امس والاعداد في تصاعد يومي من خلال عودة الاف الزائرين من العتبات المقدسة بعد اداء زيارة الاربعين الى ايران او غيرها عبر المعبر"، لافتا الى ان "التفويج يجري بانسيابية عالية دون اي اشكاليات".

واشار الحسيني الى ان "اجمالي الاعداد تصل الى اكثر من 370 الف زائر ايراني عبر المنذرية ما يشير الى قدرة المنفذ على استيعاب المزيد من الاعداد في الزيارات الدينية الكبيرة مع اجواء امنية مستقرة ".

ويذكر أن قيادة شرطة ديالى أعلنت، أمس الأحد، إعادة فتح كل الطرق في المحافظة بعد إغلاقها لغرض تأمين زيارة الأربعين.

وقال الناطق باسم قيادة الشرطة، هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الطرق التي اغلقت لدواعي أمنية لتأمين زائري الاربعين في ديالى، ومنها سايد من طريق بعقوبة- بغداد الجديد تم فتحه بالكامل والوضع طبيعي والحركة تسير بين مختلف المدن دون أي اشكاليات".



