وزير الداخلية يعلن افتتاح جسر حيوي يربط بغداد بمحافظتي كربلاء وبابل

2023/09/04 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأثنين (4 أيلول 2023) افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين بغداد ومحافظتي بابل وكربلاء المقدسة.

وقال الشمري، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "اليوم افتتحنا جسر مهم يربط بين بغداد وبابل وكربلاء، إلا وهو جسر الفاضلية بعد أن كان مدمراً"، مشيراُ الى أن "هذا الجسر أدى الى ربط بين منطقة جرف النصر وكربلاء".

ودعا الشمري، "الزائرين في بغداد المتوجهين الى كربلاء المقدسة الى سلك طريق سيطرة 75 باتجاه الطريق الحولي من ثم جسر الفاضلية والى جرف النصر فكربلاء المقدسة"، مبيناً أنه "طريق مؤمن من قبل القوات الأمنية ومختصر وسهل للزائرين".

فيما يخص اعداد الزائرين قال الشمري إن "عدد الزائرين الأجانب الوافدين للعراق لأداء الزيارة وصل في الوقت الحالي الى ثلاثة ملايين و وسبعمائة وخمسين الف زائراً من كافة المنافذ في العراق".

وتابع أنه "حتى الأن لم نسجل اي خلل أمني او خدمي خلال تأدية الزيارة"، مشيراً الى أن "جميع الوزارات دخلت في استنفار لغرض إتمام مهامها".